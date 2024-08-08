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        CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:58
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        CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi.

        CHP İl Başkanlığı ev sahipliğinde, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Özçağdaş, deprem bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Eğitimci, akademisyen ve sendikaların sorunlarını aktaran Özçağdaş, şöyle konuştu:

        "Biz, Türkiye'nin eğitimi tartışmasını istiyoruz. 30 ili kapsayan bir eğitim maratonu için yola çıkmış durumdayız. Deprem bölgesinin özel önemi nedeniyle Hatay'dan başladık. Dün Kahramanmaraş bugün Adıyaman yarın Malatya'dayız. Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde olan, büyükşehir olmayan 21 ilde devam ediyor olacağız. Adıyaman da o illerden bir tanesi. 18-19 Temmuz'da, 24 saat süren, Türkiye'de ilk defa yapılan, bizim bilebildiğimiz kadarıyla pek bir örneğini de dışarıda da görmediğimiz, 92 kişinin konuşmacı olduğu, bir dakika bile ara verilmeyen 24 saatlik bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. 21 ana konuda 100 alt başlıkta eğitimin sorunlarını dile getirdik."

        Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, eğitimciler ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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