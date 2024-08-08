CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı ev sahipliğinde, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Özçağdaş, deprem bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Eğitimci, akademisyen ve sendikaların sorunlarını aktaran Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Biz, Türkiye'nin eğitimi tartışmasını istiyoruz. 30 ili kapsayan bir eğitim maratonu için yola çıkmış durumdayız. Deprem bölgesinin özel önemi nedeniyle Hatay'dan başladık. Dün Kahramanmaraş bugün Adıyaman yarın Malatya'dayız. Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde olan, büyükşehir olmayan 21 ilde devam ediyor olacağız. Adıyaman da o illerden bir tanesi. 18-19 Temmuz'da, 24 saat süren, Türkiye'de ilk defa yapılan, bizim bilebildiğimiz kadarıyla pek bir örneğini de dışarıda da görmediğimiz, 92 kişinin konuşmacı olduğu, bir dakika bile ara verilmeyen 24 saatlik bir eğitim maratonu gerçekleştirdik. 21 ana konuda 100 alt başlıkta eğitimin sorunlarını dile getirdik."