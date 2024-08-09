Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Vali Osman Varol'u ziyaretinin ardından valilik toplantı salonunda düzenlenen sağlık hizmetleri il değerlendirme toplantısına katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret eden Memişoğlu, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu, hasta ve refakatçilerle görüştü.

Yapımı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesini gezip müteahhit ve işçilerle sohbet eden Bakan Memişoğlu'na ziyaretlerinde Vali Osman Varol, milletvekilleri, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve ilgililer eşlik etti.