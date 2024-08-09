Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da inşaatta çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı

        Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da inşaatta çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da yapımı süren bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

        İndere köyü yakınlarındaki bir inşaattaki çalışmalar sırasında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İskelenin altında kalarak yaralanan 3 işçi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Cafer Özgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
        Bakan Memişoğlu: Ankara'daki kazada 5 yaralının durumu biraz kritik
        Bakan Memişoğlu: Ankara'daki kazada 5 yaralının durumu biraz kritik
        Bakan Memişoğlu'ndan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama:
        Bakan Memişoğlu'ndan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama:
        Buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Buğday tarlasına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi
        CHP'li Özçağdaş, Adıyaman'da eğitimcilerle bir araya geldi
        Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da fıstık hırsızı 4 zanlı tutuklandı