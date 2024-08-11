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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        Adıyaman'da çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:41
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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        Adıyaman'da çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

        Merkeze bağlı Palanlı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arazöz, müdahale aracı ve su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucunda ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında zarar gören 40 hektarlık alan dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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