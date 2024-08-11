Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Tunç idaresindeki plakasız motosiklet, oto galericiler sitesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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