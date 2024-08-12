Adıyaman'da beton boruların bulunduğu alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Adıyaman'da, alt yapı için döşenen beton boruların bulunduğu 4 metre derinlikteki alana düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Adıyaman'da, alt yapı için döşenen beton boruların bulunduğu 4 metre derinlikteki alana düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Petrol Mahallesi'nde alt yapı için döşenen, 4 metre derinlikteki boruların bulunduğu alana düşen keçiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
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