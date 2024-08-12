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        Adıyaman'da beton boruların bulunduğu alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Adıyaman'da, alt yapı için döşenen beton boruların bulunduğu 4 metre derinlikteki alana düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:37
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        Adıyaman'da beton boruların bulunduğu alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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        Adıyaman'da, alt yapı için döşenen beton boruların bulunduğu 4 metre derinlikteki alana düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Petrol Mahallesi'nde alt yapı için döşenen, 4 metre derinlikteki boruların bulunduğu alana düşen keçiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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