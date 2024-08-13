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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:32
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.B. idaresindeki 09 F 5785 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücüyle araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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