Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 09 F 5785 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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