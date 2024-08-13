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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:43
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce 5-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 94 gram sentetik, 13 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu hap, 1, hassas terazi, 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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