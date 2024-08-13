Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce 5-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 94 gram sentetik, 13 gram kenevir tohumu, 2 uyuşturucu hap, 1, hassas terazi, 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.