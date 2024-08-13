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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Adıyaman'da çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:39
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Adıyaman'da çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Abdurrahman Atlı (43), Karapınar Mahallesi'ndeki bir evin çatısında çalıştığı esnada elindeki boya fırçasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbarla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Atlı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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