Adıyaman'da kuran kurslarına 24 bin öğrenci katıldı
Adıyaman'da, yaz dönemi kuran kurslarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.
Adıyaman'da, yaz dönemi kuran kurslarının tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.
İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, Amine Hatun Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen kapanış programındaki konuşmasında, yaz kuran kurslarının 1 Temmuzda başladığını hatırlattı.
Deprem bölgesi olan Adıyaman'da il genelinde 770 cami, kuran kursu ve prefabrik mescitlerde kurslar düzenlediklerini anlatan Sevil, 24 bin öğrencinin katıldığı kurslarda temel dini bilgilerin yanında, Kur'an-ı Kerim, namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı gibi bilgilerin de öğretildiğini aktardı.
Peygamber hayatının da anlatıldığı kurslarda sosyal faaliyetlerle de çocuklarırn motivasyonlarını artırmaya özen gösterdiklerini belirten Sevil, hocalara ve velilere teşekkür etti.
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