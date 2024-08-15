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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:37
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Harun K. idaresindeki 34 DN 5065 plakalı otomobil, Zeynep G. yönetimindeki 35 APJ 657 plakalı otomobille Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu'nda çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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