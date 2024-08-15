Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Harun K. idaresindeki 34 DN 5065 plakalı otomobil, Zeynep G. yönetimindeki 35 APJ 657 plakalı otomobille Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu'nda çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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