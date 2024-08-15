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        Adıyaman'da kaçak hobi evlerinin yıkımına başlandı

        Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:41
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        Adıyaman'da kaçak hobi evlerinin yıkımına başlandı
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        Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi yıkıldı.

        Merkeze bağlı Küçükkavaklı ve Bozhöyük köyleri arasında yapımına başlanan 3 hobi evi, İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkılmaya başlandı.

        Vali Osman Varol, gazetecilere, son zamanlarda hobi bahçelerine ilginin arttığını söyledi.

        Türkiye'nin tarımsal alanlar bakımından zengin olduğunu aktaran Varol, şöyle konuştu:

        "Şehre yakın olan köylerde özellikle vatandaşlarımızın belki iyi niyetle toprakla haşır neşir olabilmek için kendi aralarında bağ evi diye nitelendirdikleri, hobi bahçeleri, hukuka aykırı şekilde yapılıyor. Bunlara kanunen müsaade edilmesi mümkün değil."

        Kentte artan bağ evlerinin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Varol, "Biz vatandaşımızı mağdur etmek, sıkıntıya sokmak niyetinde değiliz. Bu gidişe de bir yerde dur demek gerekiyor. Bu kapsamda da bundan sonrasında daha sıkı uygulamalar yapacağız." dedi.

        Vatandaşlara hobi evlerinin inşasında kurallara uymasını gerektiğini vurgulayan Varol, "Benim vatandaşlardan istirhamım lütfen bu tip kuralsız, kural dışı yollara tevessül etmemeleri. Boşu boşuna mağduriyet oluşmasın. Çünkü bizim gerçekten ülke olarak tarım arazilerimizi tahrip etmeye, tarım arazilerimizi bu şekilde bölüp ileride bunlardan mahrum olma lüksümüz yok. Bununla ilgili de mevzuatı bundan sonra uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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