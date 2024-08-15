Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AAY 750 plakalı otomobil, Sugözü Mesire Alan girişinde şarampole devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Ali Ulvi Bilen, Ömer Faruk Alkayış, Osman Galip Tekin ve Fatih Talha Aydoğdu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kaçak hobi evlerinin yıkımına başlandı
        Adıyaman'da kaçak hobi evlerinin yıkımına başlandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kuran kurslarına 24 bin öğrenci katıldı
        Adıyaman'da kuran kurslarına 24 bin öğrenci katıldı
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı