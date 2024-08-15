Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AAY 750 plakalı otomobil, Sugözü Mesire Alan girişinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ali Ulvi Bilen, Ömer Faruk Alkayış, Osman Galip Tekin ve Fatih Talha Aydoğdu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.