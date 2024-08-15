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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:39
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kahta-Adıyaman kara yolu Zeytin Köyü yol ayrımında, F.Y. yönetimindeki 02 ADG 289 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 42 APC 404 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden A.K. ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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