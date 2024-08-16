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        Adıyaman Valisi Varol, muhtarlarla buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:57
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        Adıyaman Valisi Varol, muhtarlarla buluştu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Varol, sorun ve taleplerini dinledi.

        Varol, sorunların çözümü noktasında her zaman devletin yanlarında olduğunu belirtti.

        Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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