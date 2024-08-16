Adıyaman Valisi Varol, muhtarlarla buluştu

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve ilgililer katıldı.

Varol, sorunların çözümü noktasında her zaman devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Varol, sorun ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.