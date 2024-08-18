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        Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu

        Adıyaman'da serinlemek için babalarıyla Atatürk Barajı gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:23
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        Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu
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        Adıyaman'da serinlemek için babalarıyla Atatürk Barajı gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

        Gazihan Dede Mesire alanındaki baraj gölüne serinlemek için giren baba Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut (12) ve Berkant (9) boğulma tehlikesi geçirdi.

        Baba Yiğit, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, çocuklar Mahmut ve Berkant gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mahmut'un ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Çocuklardan birini sudan çıkaran Mehmet Özer, gazetecilere, ailenin yasak alanda yüzdüklerini, kendisinin de durumu fark edip suya atlayarak, 2 kardeşten birini dışarı çıkardığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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