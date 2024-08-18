Adıyaman'da baraj gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu

Mahmut'un ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Yiğit, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, çocuklar Mahmut ve Berkant gözden kayboldu.

Gazihan Dede Mesire alanındaki baraj gölüne serinlemek için giren baba Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut (12) ve Berkant (9) boğulma tehlikesi geçirdi.

Adıyaman'da serinlemek için babalarıyla Atatürk Barajı gölüne giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

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