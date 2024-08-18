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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:49
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        N.B. idaresindeki 80 AAZ 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Kömür köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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