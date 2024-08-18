Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 18.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:49
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
N.B. idaresindeki 80 AAZ 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Kömür köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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