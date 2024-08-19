Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İndere Köyü yakınlarındaki inşaatta çalışan Ramazan Uyar (43), elektrik akımına kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
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