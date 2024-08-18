Adıyaman'da boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de kurtarılamadı

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de hayatını kaybetti.

Gazihan Dede mesire alanındaki baraj gölüne dün serinlemek için giren Berkant Yiğit'in (9) boğulması, kardeşi Mahmut Yiğit'in (12) boğulma tehlikesi geçirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olaydan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Mahmut da bugün hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.