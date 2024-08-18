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        Adıyaman'da boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de kurtarılamadı

        Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:15
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        Adıyaman'da boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de kurtarılamadı
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        Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de hayatını kaybetti.

        Gazihan Dede mesire alanındaki baraj gölüne dün serinlemek için giren Berkant Yiğit'in (9) boğulması, kardeşi Mahmut Yiğit'in (12) boğulma tehlikesi geçirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Olaydan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Mahmut da bugün hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Dün serinlemek için giren baraj gölüne giren Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut ve Berkant boğulma tehlikesi geçirmiş, baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, çocuklar gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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