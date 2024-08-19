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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü

        Adıyaman'da aracını yıkadığı esnada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:20
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
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        Adıyaman'da aracını yıkadığı esnada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Doyran Köyü yakınlarında evinin önündeki aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan Mustafa Çınar (23), aniden elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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