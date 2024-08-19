Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Adıyaman'da aracını yıkadığı esnada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Adıyaman'da aracını yıkadığı esnada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Doyran Köyü yakınlarında evinin önündeki aracını tazyikli su makinesiyle yıkayan Mustafa Çınar (23), aniden elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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