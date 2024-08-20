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        Depremin etkilediği Gölbaşı'nda kalıcı konutların yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:58
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        Depremin etkilediği Gölbaşı'nda kalıcı konutların yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

        İlçe kırsalında 3 etap halinde toplamda 2 bin 26 konut inşa edilirken bunlardan 354'ünün kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

        Vali Osman Varol, gazetecilere, her ilçede kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

        İlçede zemin sıvılaşmasının yoğun olduğunu belirten Varol, "İlçemiz, öncelikle ilçeler bazında depremlerden en çok etkilenen yapı stoku içerisinde, zarar gören hasarın en yüksek olduğu birkaç ilçeden bir tanesi. Bu bağlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Özellikle ana yolun altı, göl kısmına özel bir imar çalışması yapılıyor." dedi.

        Kalıcı konutların da hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatan Varol, şöyle devam etti:

        "Hem kırsalındaki hem de ilçe merkezindeki konutlarda inşaatlar hızla devam ediyor. Toplamda ilçe merkezinde 2 bin 26 konut inşa ediyoruz. Şu ana kadar 354 konutun kura çekimini gerçekleştirdik. Anahtar teslimlerini gerçekleştirmeye başladık. Vatandaşlarımız da hazırlıkları bitirdikçe anahtarlarını alıp konutlarına yerleşiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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