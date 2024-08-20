Depremin etkilediği Gölbaşı'nda kalıcı konutların yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutları yapımı sürerken, kurada ismi belirlenen hak sahiplerine anahtarları teslim edilmeye başlandı.

İlçe kırsalında 3 etap halinde toplamda 2 bin 26 konut inşa edilirken bunlardan 354'ünün kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Vali Osman Varol, gazetecilere, her ilçede kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

İlçede zemin sıvılaşmasının yoğun olduğunu belirten Varol, "İlçemiz, öncelikle ilçeler bazında depremlerden en çok etkilenen yapı stoku içerisinde, zarar gören hasarın en yüksek olduğu birkaç ilçeden bir tanesi. Bu bağlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Özellikle ana yolun altı, göl kısmına özel bir imar çalışması yapılıyor." dedi.