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        Adıyaman'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:48
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        Adıyaman'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

        Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine inceleme başlattıkları Oyratlı köyü kırsalında, bazı kalıntılara rastladı.

        Alandaki çalışmaları takip eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

        Kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

        "Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."

        Sahanın korunması için tescile alınacağını ifade eden Alkan, "Yapıların bir kısmı yıkılarak günümüze gelmiş. Doğu kısmında ise yer altına inen bazı yapılar var. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki alanı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tescile alınması için sunacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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