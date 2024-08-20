Adıyaman'da 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 1500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine inceleme başlattıkları Oyratlı köyü kırsalında, bazı kalıntılara rastladı.

Alandaki çalışmaları takip eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

"Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."