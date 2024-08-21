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        Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:34
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        Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Y.A. idaresindeki 33 EFZ 82 plakalı otomobil, M.D. yönetimindeki 27 TZ 152 plakalı motosikletle Gölbaşı Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin sola dönmek isterken şerit değiştirdiği, bu sırada karşı yönden gelen motosikletin de otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün savrulması yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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