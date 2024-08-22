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        Tescilli "geven" balında yüksek verim üreticiyi sevindirdi

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, organik olarak üretilen marka tescil belgeli "geven" balındaki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:45
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        Tescilli "geven" balında yüksek verim üreticiyi sevindirdi
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, organik olarak üretilen marka tescil belgeli "geven" balındaki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

        Zengin floraya sahip ilçede hemen hemen her evin bahçesinde arı kovanları bulunuyor.

        19 bin kayıtlı arılı kovanın bulunduğu Sincik'te üretilen bal, hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

        İlçede 2023 yılında 75 ton bal elde edilirken bu yıl ise 230 ton bal üretilmesi bekleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar, AA muhabirine, rekoltede geçen yıla göre artış beklediklerini söyledi.

        Geçen yıla göre 3 kat bal artışı beklediklerini aktaran Akar, "Yüksek rakımlı ilçemizde marka tescil belgeli geven balının bal sağımını bu yıl başlattık. Bu sene geçen yıla göre daha verimli. Rekoltesi yüksek bir yıl geçireceğiz. Üretilen balımız genelde iç piyasaya sürülmekte ama arıcılarımız talep doğrultusunda yurt dışına da gönderim sağlamaktadır." dedi.

        - Üreticiler memnun

        İlçede 35 yıldır arıcılık yapan Mehmet Işık ise bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, geçen yıla göre daha verimli bir sezon yakaladıklarını söyledi.

        Sincik Arıcılık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk de ilçede tamamında balın organik olarak üretildiğini herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını ifade etti.

        Öztürk, verimli bir sezon geçireceklerini anlatarak, bunun üreticileri mutlu ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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