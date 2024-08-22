Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." dedi.

Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu: