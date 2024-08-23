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        Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali konserle başladı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:37
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        Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali konserle başladı
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde düzenlenen 2. Kommagene Bienali konser ve çeşitli etkinliklerle başladı.

        Adıyaman Valiliği ile Kahta Kaymakamlığınca Cendere Köprüsü’nde düzenlenen bienalin açılış teması, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle "İyileşmek" olarak belirlendi. 27 ülkeden 54 sanatçının katıldığı etkinlik 24 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

        Nurettin Rençber'in konseriyle başlayan etkinlik Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi'nin gösterisiyle devam etti.

        Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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