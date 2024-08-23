Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il kırsalında kenevir bitkisi olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, 3 ayrı noktada yaptıkları aramada, 102 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ç, M.Ç. ve A.G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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