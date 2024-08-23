Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan A.Ç, M.Ç. ve A.G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il kırsalında kenevir bitkisi olduğu bilgisi aldı.

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