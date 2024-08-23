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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:38
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il kırsalında kenevir bitkisi olduğu bilgisi aldı.

        Ekipler, 3 ayrı noktada yaptıkları aramada, 102 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.Ç, M.Ç. ve A.G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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