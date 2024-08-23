Adıyaman'da emekli lokantası açıldı
Adıyaman Belediyesi tarafından emekli lokantası açıldı.
Adıyaman Belediyesi tarafından emekli lokantası açıldı.
Demokrasi Parkı'nda faaliyete başlayan lokantanın açılışını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gerçekleştirdi.
Lokantayı inceleyip yemek yiyen Tutdere, gazetecilere, emeklilerin talepleri doğrultusunda bu hizmeti sunduklarını söyledi.
Açılış törenine CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, emekliler katıldı.
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