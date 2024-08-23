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        Adıyaman'da emekli lokantası açıldı

        Adıyaman Belediyesi tarafından emekli lokantası açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:31
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        Adıyaman'da emekli lokantası açıldı
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        Adıyaman Belediyesi tarafından emekli lokantası açıldı.

        Demokrasi Parkı'nda faaliyete başlayan lokantanın açılışını Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gerçekleştirdi.

        Lokantayı inceleyip yemek yiyen Tutdere, gazetecilere, emeklilerin talepleri doğrultusunda bu hizmeti sunduklarını söyledi.

        Açılış törenine CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, emekliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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