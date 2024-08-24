Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'daki 2. Kommagene Bienali'nde "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliği yapıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen 2. Kommagene Bienali, Nemrut Dağı'nın zirvesinde güneşin doğuşuyla düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'daki 2. Kommagene Bienali'nde "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gerçekleştirilen 2. Kommagene Bienali, Nemrut Dağı'nın zirvesinde güneşin doğuşuyla düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

        Valilik ve Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, 27 ülkeden 54 sanatçı ve çok sayıda katılımcı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izledi.

        Bienal kapsamında düzenlenen "Nemrut Gün Doğumu Okumaları" etkinliğinde, Moğol sanatçılar Ulziibat Enkhtur ve Onongua Enkhtur yer aldı.

        Buradaki etkinlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle "İyileşmek" temasını işleyen sanatçılar ise "Hep birlikte iyileşelim." çağrısında bulundu.

        Bienale katılan şair Yağmur Sunar, iyileşmenin kolektif bir şey olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

        Danimarka'da yaşayan Japon Shoo Moreyema ise bienali çok sevdiğini ve bunun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kommagene Bienali Küratörü Nihat Özdal da yaşadıkları ağır, sarsıcı ve yıkıcı 6 Şubat depreminden sonra temalarını "İyileşmek" olarak belirlediklerini anlatarak, "Kommagene Bienali bu sene ikinci kez kapılarını açtı. Nemrut, Karakuş Tümülüs, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi tarihi ve arkeolojik alanlar, yine bienal vesilesiyle güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Adıyaman'da engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Adıyaman'da emekli lokantası açıldı
        Adıyaman'da emekli lokantası açıldı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali konserle başladı
        Adıyaman'da 2. Kommagene Bienali konserle başladı
        Bakan Kurum: İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapının yıkımı için İBB'ye gerekli...
        Bakan Kurum: İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapının yıkımı için İBB'ye gerekli...
        Bakan Kurum, Adıyaman'daki şantiye alanında konuştu:
        Bakan Kurum, Adıyaman'daki şantiye alanında konuştu: