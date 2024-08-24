Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
R.S. idaresindeki 05 RC 601 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 7. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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