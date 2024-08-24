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        Besni'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüje çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:09
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        Besni'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüje çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Süleyman Turan idaresindeki 27 Y 3860 plakalı hafif ticari araç, Karagüveç Köyü yakınlarında kavşakta bulunan refüje çarparak takla attı.

        Kazada yaralanan sürücü Turan, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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