Besni'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüje çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde refüje çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Süleyman Turan idaresindeki 27 Y 3860 plakalı hafif ticari araç, Karagüveç Köyü yakınlarında kavşakta bulunan refüje çarparak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Turan, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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