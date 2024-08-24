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        Çelikhan'da otomobille çarpışan araç sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 17:10
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        Çelikhan'da otomobille çarpışan araç sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Geller Köprüsü yakınlarında A.Y. idaresindeki 44 AED749 otomobille A.K'nin kullandığı 02 HC 756 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan A.Y, Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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