Çelikhan'da otomobille çarpışan araç sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Geller Köprüsü yakınlarında A.Y. idaresindeki 44 AED749 otomobille A.K'nin kullandığı 02 HC 756 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan A.Y, Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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