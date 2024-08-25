Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çakırhüyük beldesinde Ahmet Çolak'a ait 02 ACF 127 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Otomobili kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Çolak, müdahalesinde yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.