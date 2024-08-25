Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Çakırhüyük beldesinde Ahmet Çolak'a ait 02 ACF 127 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

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