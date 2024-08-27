Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ekrem Cengiz idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar köyü civarında köprüdeki bariyerlere çarparak dere yatağına devrildi.
Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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