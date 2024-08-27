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        Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:31
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        Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ekrem Cengiz idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar köyü civarında köprüdeki bariyerlere çarparak dere yatağına devrildi.

        Sağlık ekiplerince sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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