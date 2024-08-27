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        Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:06
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        Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

        Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği ilçede yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı. Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi.

        Diğer projelerin de tamamlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğü şantiyeler, dronla görüntülendi.

        - Anahtarını alan hak sahipleri duacı

        Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını aktardı.

        Kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."

        Kısa sürede evinde yeni yaşamına başlayacağını ifade eden Güler, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anahtarlarımızı teslim aldık, kısa süre içerisinde taşınacağız. Biraz temizlik işlerimiz var. Onları da tamamlayınca yeni hayata başlayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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