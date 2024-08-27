Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" düzenlendi

        Diyanet Akademisi Başkanlığınca Adıyaman'da din görevlilerine yönelik "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet Akademisi Başkanlığınca Adıyaman'da din görevlilerine yönelik "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

        Cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda ekip çalışması yapabilen, dini merasimleri icra ve idare etme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla "Dini Musiki Kursları" düzenleniyor.

        Bu kapsamda Adıyaman İl Müftülüğünde "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

        Sınava il müftülüğünden din görevlileri katıldı.

        İl Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil'in komisyon başkanlığında, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ve Kur'a kursu hocası Kasım Demir tarafından yapılan sınav sonucunda, Merkez Mehmet Kırçalı Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Hakan Tunç dereceye girdi.

        Din görevlisi Tunç, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde yapılacak olan 2. seçme sınavında Adıyaman'ı temsil edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor
        Depremin etkilediği Besni'de kalıcı konutların yapımı sürüyor
        Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Adıyaman'da otomobil, tarlaya devrildi; 3 yaralı
        Adıyaman'da otomobil, tarlaya devrildi; 3 yaralı
        Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Çelikhan'da otomobille çarpışan araç sürücüsü yaralandı
        Çelikhan'da otomobille çarpışan araç sürücüsü yaralandı