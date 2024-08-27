Adıyaman'da "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" düzenlendi

Diyanet Akademisi Başkanlığınca Adıyaman'da din görevlilerine yönelik "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

Cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda ekip çalışması yapabilen, dini merasimleri icra ve idare etme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla "Dini Musiki Kursları" düzenleniyor.

Bu kapsamda Adıyaman İl Müftülüğünde "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.