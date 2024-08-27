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        Adıyaman'da tır ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:44
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        Adıyaman'da tır ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı, dondurma yüklü kamyonet, Konuklu köyü mevkisinde, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 46 ZE 841 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet ile yanındaki Batuhan Yakaryılmaz yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Sürücü Mehmet Yakaryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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