Adıyaman'da tır ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Yakaryılmaz'ın kullandığı 34 BCK 989 plakalı, dondurma yüklü kamyonet, Konuklu köyü mevkisinde, Mehmet Yıldırım yönetimindeki 46 ZE 841 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet ile yanındaki Batuhan Yakaryılmaz yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Mehmet Yakaryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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