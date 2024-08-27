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        Adıyaman'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:21
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        Adıyaman'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

        Yunus E.Ç. idaresindeki 34 JE 084 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle 26303. Sokak'ta Ümmü E'nin kullandığı 02 AEB 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki Cemile G. yaralandı.

        Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içinde Deniz Y.Y. yönetimindeki 02 ADS 416 plakalı motosiklet ile Bedirhan B. idaresindeki 02 ACT 705 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada sürücülerle 02 ACT 705 plakalı motosikletteki Hüseyin D. yaralandı.

        İki kazadaki yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sümerevler Mahallesi'ndeki kazada yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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