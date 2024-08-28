Adıyaman'da "Peygamber üzümü"nde hasat başladı

Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünün hasat dönemi başladı.

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetişen üzümler daha çok kurutmalık üzüm olarak değerlendiriliyor. Çürüklerden ayrılan üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Kışın vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği kurutulmuş peygamber üzümü sofralarda yerini alıyor.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras, hasatta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bazı noktalarında peygamber üzümü üretildiğini söyledi.