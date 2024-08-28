Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.T. yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Bağlar Mahallesi yol ayırımında T.F. idaresindeki 02 ACF 695 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Kayıp Narin Güran'ın ağabeyi Enes gözaltında
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da STK'lerle buluştu
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da STK'lerle buluştu
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik dest...
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik dest...
        Adıyaman'da "Peygamber üzümü"nde hasat başladı
        Adıyaman'da "Peygamber üzümü"nde hasat başladı
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı İmamoğlu, Adıyaman'da konuştu:
        Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
        Demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
        Kamyonet, TIR'a çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı
        Kamyonet, TIR'a çarptı: baba öldü, oğlu ağır yaralı