Adıyaman'da baraj göletine giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu
Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'ne giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.
Adıyaman'da Atatürk Barajı Göleti'ne giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.
Merkeze bağlı Yazlık köyünde yaşayan Turan ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Deniz Turan'ı evde göremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda ekipler Atatürk Barajı Göleti'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Gölette bulunan çocuğun cansız bedeni vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuğun yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
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