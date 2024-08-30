Adıyaman'ın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Etkinliğe Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Vekili Lütfi Özcan, kamu kurum ve amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Çelikhan ilçesinde de Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda, ilçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Etkinlikler Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çeşitli programlarla ile devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Jandarma Kıdemli Astsubay Elvan Saygı'nın konuşmasıyla devam etti.

Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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