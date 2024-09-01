Adıyaman'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.
Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.
Merkeze bağlı Sarıharman Köyü kırsalındaki tarlada yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Halil Sürücü'nün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Sürücü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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