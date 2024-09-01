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        Adıyaman'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu

        Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:06
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        Adıyaman'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
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        Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Sarıharman Köyü kırsalındaki tarlada yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Halil Sürücü'nün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölümü şüpheli bulunan Sürücü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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