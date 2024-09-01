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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:32
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 33 ASF 182 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında V.T. idaresindeki 06 BEA 321 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü V.T. ile araçta bulunan 1'i bebek 4 kişi ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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