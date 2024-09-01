Adıyaman'da başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Mustafa Kemal Caddesi Bulvarı'nda arkadaşlarıyla gezen S.P'nin (16) başına yorgun mermi isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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