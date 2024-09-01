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        Adıyaman'da başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:05
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        Adıyaman'da başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

        Mustafa Kemal Caddesi Bulvarı'nda arkadaşlarıyla gezen S.P'nin (16) başına yorgun mermi isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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