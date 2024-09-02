Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

2 bin yıllık geçmişe sahip Nemrut Dağı, bölgede en fazla ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

Zorlu bir tırmanışın ardından dağa ulaşan ziyaretçiler burada devasa heykellerin bulunduğu tarihi mekanda hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışını izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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