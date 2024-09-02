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        Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 02.09.2024 - 09:52
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        Nemrut'ta turist yoğunluğu yaşanıyor
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışını izleyerek keyifli zaman geçiriyor.

        Zorlu bir tırmanışın ardından dağa ulaşan ziyaretçiler burada devasa heykellerin bulunduğu tarihi mekanda hatıra fotoğrafları çektiriyor.

        2 bin yıllık geçmişe sahip Nemrut Dağı, bölgede en fazla ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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