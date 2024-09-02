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        Adıyaman'da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü aralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:08
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        Adıyaman'da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü aralandı.

        Osman Oral idaresindeki 02 FR 559 plakalı otomobil 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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