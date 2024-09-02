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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:01
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        V. M. idaresindeki 02 AEK 707 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Kaya'ya (61) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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