Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
V. M. idaresindeki 02 AEK 707 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sıdıka Kaya'ya (61) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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