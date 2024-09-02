Adıyaman'da çatıdan düşen işçi öldü
Adıyaman'da bir evin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.
Adıyaman'da bir evin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.
Yeni Mahalle'deki bir evin çatısında tadilat yapan Merdan Kılıç, dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kılıç'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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