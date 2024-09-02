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        Adıyaman'da çatıdan düşen işçi öldü

        Adıyaman'da bir evin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:54
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        Adıyaman'da çatıdan düşen işçi öldü
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        Adıyaman'da bir evin çatısından beton zemine düşen işçi öldü.

        Yeni Mahalle'deki bir evin çatısında tadilat yapan Merdan Kılıç, dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kılıç'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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