Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.
Eski Samsat Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 612 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisikletteki 2 kişi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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